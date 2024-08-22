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        Haberler Spor Transfer Nice, tecrübeli savunmacı Samet Akaydin'i kiralamak istiyor - Futbol Haberleri

        Nice, tecrübeli savunmacı Samet Akaydin'i kiralamak istiyor

        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydin'i kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:22 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:22
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        Nice'in hedefi Samet Akaydin!
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        Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bir yandan devam ederken, takımdan ayrılacak isimler konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, sarı-lacivertli ekibin milli savunmacısı Samet Akaydin'i kadrosuna katmak istiyor.

        Fransız ekibi, bu sezon Fenerbahçe'nin resmi maçlarında kadroya giremeyen ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de listeye dahil edilmeyen tecrübeli savunmacıyı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak amacında.

        Takımla birlikte antrenmanlara katılan ancak müsabaka kadrolarında yer almayan Samet Akaydin'in da Nice'e transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Samet'in menajerinin sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya gelerek, transfer konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.

        FRANSIZLAR TRANSFERİ HEMEN TAMAMLAMAK İSTİYOR

        Öte yandan Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldığı için Fransız ekibi, transferi hemen tamamlamak istiyor.

        Önümüzdeki günlerde Nice adına bir kulüp yetkilisi Türkiye'ye gelerek, Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Samet'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

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