Nice Kulübü, 20 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız forvet Gouiri ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Olympique Lyon Kulübü ise transferin 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiğini açıkladı.

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yapan Gouiri, altyapısından yetiştiği Olympique Lyon'da 2017'de A takıma yükselmişti.

Gouiri, Olympique Lyon formasıyla 15 maçta forma şansı bulmuştu.