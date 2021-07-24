Nice Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Lemina ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce Lorient, Olimpik Marsilya, Juventus formaları giyen Lemina, 2017'de Southampton'a transfer olmuştu. Lemina, son iki sezon sırasıyla Galatasaray ve Fulham'a kiralanmıştı.

Geçen sezon Fulham'da 30 maça çıkan Lemina, bir gol kaydetmişti.