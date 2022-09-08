Nice ile Köln arasındaki UEFA Konferans Ligi D Grubu mücadelesi çıkan olaylar nedeniyle henüz başlayamadı.

Fransa'da Allianz Riviera'da oynanacak maç öncesinde iki takım taraftarı arasında gerginlik yaşanırken olaylar büyüyerek fiziksel temasa dönüştü.

RMC Sport'un haberine göre çıkan olaylarda bir Köln taraftarı yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düşerken ikisi ağır yedi kişinin yaralandığı belirtildi.

UEFA, 19.45'te başlaması gereken mücadeleyi 20.45'e ertelerken herhangi bir olayın çıkması durumunda mücadelenin ileri bir tarihe alınacağının da altını çizdi.