İstanbul’un Basın Ekspres bölgesinde yer alan NG Residence, ev sahibi olmak isteyenlere yönelik bir kampanya sunmaya başladı.

İstanbul Havalimanı’na 27 kilometre uzaklıkta yer alan projede sunulan kampanya kapsamında, Halkbank’tan yüzde 0.99 faizli ve 180 ay vadeli ödeme seçeneği sunuluyor.

Verilen bilgiye göre, NG Residence, büyüklükleri 62 ile 130 metrekare arasında değişen, 1+1 ve 2+1 seçeneklere sahip 306 daire bulunuyor. Projede, 5 yıldızlı otel ve kongre merkezi de yer alıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ve İstanbul Havalimanı bağlantı yollarına 4 kilometrelik mesafede konumlandığı bildirilen NG Residence'ın, metro istasyonuna ise 200 metrelik uzaklıkta bulunduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Mevcut Kirazlı- Bağcılar hattı üzerinde yer alan proje, bu yılın sonunda açılması planlanan Ataköy- İkitelli metro durağına da yürüme mesafesinde yer alıyor.