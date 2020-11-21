NG Hotels Sapanca'da ikinci oteli açtı

NG Hotels, NG Sapanca ve NG Afyon’dan sonra Sapanca’daki 2’inci otel yatırımı olan NG Sapanca Enjoy tesisini hayata geçirdi. 450 milyon TL yatırımla, 2 yıl süren hazırlığın sonucunda tamamlanan NG Sapanca Enjoy'un orman, havuz ve göl manzaralı toplam 270 oda kapasitesiyle hizmet vereceği belirtildi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, "Sapanca muhteşem doğasıyla yurt içinden ve yurt dışından aldığı talebi her geçen gün yukarılara taşıyor. Pandemi dönemiyle birlikte oluşan izolasyon ihtiyacı da bölgeye olan talebi daha da hareketlendirdi. Biz de buradan yola çıkarak planladığımız yatırımı hızlandırdık. NG Sapanca Enjoy’u bölgenin alternatif konseptlere sahip doğayla iç içe ve modern tasarımlı oteli olarak konumlandırdık" diye konuştu.
Verilen bilgiye göre, NG Sapanca Enjoy’un 4 bin 600 metrekarelik alanda konumlandırdığı SPA, kadın, erkek ve karma olarak 3 özel bölümden oluşuyor, ayrıca çocuklu ailelerin kullanabileceği aile hamamı da mevcut.
Tesiste, ses geçirmez duvarları, akustik ve ışıklandırma sistemine sahip tamamı gün ışığı alan, bin alternatif büyüklükte 10 toplantı salonunun yer aldığı da belirtildi.
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