Rapor, Türkçe karşılığı "değiştirilemez para-çip" olan NFT'nin (non-fungible token), spor dünyasını da etkisi altına alacağını gösteriyor.

Buna göre, özgünlüklerini doğrulamak ve alıcıların mülkiyeti onaylamasına izin vermek için bir blokzincirinde şifrelenmiş, eşi ve benzeri olmayan NFT tarzı eserlerin 2022 sonuna kadar milyonlarca spor taraftarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Deloitte'un tahminlerine bakıldığında 2022'de dünya genelinde 4-5 milyon taraftar, spor içerikli NFT'lere sahip olacak. Spor dünyasıyla alakalı NFT'lerin satışından elde edilecek rakamın, 2022'de bir önceki yıla göre 2'ye katlanarak 2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

2022'de NFT'lerin spor alanında üretilecek en yaygın örnekleri özel video klipler ve oyuncu kartları olacak. Bu eserlerin değeri; oyuncunun şöhreti, spor etkinliğinin önemi ve NFT bağlamında kullanıcılara sunulacak ek faydalara bağlı olarak artacak.

NFT'ler, salgın döneminde gelirleri azalan spor ligleri, takımlar ve bireysel atletler için önemli bir gelir kanalı yaratacak. Dünyanın en büyük futbol NFT platformunun 2021 yılının ilk 9 ayındaki satışlarının toplamı 128 milyon dolara ulaşmıştı.

NFT'ler, taraftarlarla ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da önemli bir fırsat sunacak. Ayın oyuncusunu seçmek (Japonya), devre arasında çalacak şarkıları belirlemek (İtalya) ya da yeni transferin kadro numarasını seçmek (Türkiye) gibi taraftarlara cazip gelen etkileşim seçeneklerinden birisi de NFT'lerin seçimi ve sergilenmesi gibi konular olacak.

Sporla alakalı NFT'lerin en fazla futbol, basketbol, beyzbol, e-spor ve buz hokeyi dallarından çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak Formula 1 gibi uluslararası spor organizasyonlarının da alternatif NFT seçenekleri sunması bekleniyor.

SPORDA YENİ GELİR KAYNAĞI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye Blokzincir Hizmetleri Lideri Uğur Kağan Dinçsoy, salgının hızlandırdığı dijital dönüşümün bir uzantısı olan NFT'lerin, yakın gelecekte gündelik hayatın bir parçası haline geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Öngörülerimize göre, 2022, NFT'lerin spor dünyasında önemli bir gelir kaynağı haline geleceği yıl olacak. Tüketicilerin bu konudaki yaklaşımı olumlu olursa NFT pazarı; taraftar deneyiminin dijitalleşmesi, globalleşmesi ve ticarileştirilmesi anlamında büyük bir açılım sunacak. Türkiye'de başta Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Karşıyaka, Eskişehispor, Göztepe, Başakşehir ve Yeni Malatyaspor olmak üzere 40'a yakın futbol ve spor kulübü, yakın zamanda taraftar token'leri piyasaya sürdü."