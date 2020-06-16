ABD basınına konuşan Goodell, eylemi sonrasında spordan erken emekliye ayrılmak zorunda kalan Kaepernick'in yeniden lige dönmesini arzuladığını belirterek, "Colin kariyerine NFL'de devam etmek istiyorsa bir takımla görüşmelere başlayarak bu konuda bir adım atmalı. Bu yönde bir arzusu olursa, onu kadrosuna katmak isteyen takımla görüşerek bunun gerçekleşmesi için destek veririm." ifadelerini kullandı.

Kaepernick'in spor kariyerine devam etmeme kararı alması halinde de NFL'ye katkı sağlayabileceğini kaydeden Goodell, "Kaepernick spor kariyerine dönmek istemeyebilir. Bu durumda da NFL olarak, onun düzenleyeceği sosyal sorumluluk projelerine maddi ve manevi yönden destek vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

32 yaşındaki Colin Kaepernick, 2016 yılında ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için maç öncesinde milli marş okunurken ayakta durmayı reddederek bir dizini yere koymuş ve o dönem, söz konusu eylemi nedeniyle NFL yönetiminden gereken desteği görmemişti. Eyleminin ardından hiçbir takım onunla çalışmak istememiş ve mesleğinden erken emekliye ayrılmak zorunda kalmıştı.