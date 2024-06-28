Nezle çoğu zaman dört ila yedi gün içinde kendi başına geçiyor olsa da, belirtileri hafifletmek ve kendini çok daha hızlı bir şekilde iyi hissetmek için yapabileceğiniz belirli şeyler var. İşte, nezleyi geçirmek için evde uygulayabileceğiniz yöntemler...