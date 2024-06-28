Nezleden hızlıca kurtulmak için evde neler yapabilirsiniz?
Nezle, günlük yaşamımızı olumsuz etkileyen yaygın bir rahatsızlıktır. Hastaneye gitmeye gerek kalmadan evde uygulayabileceğiniz bazı doğal tedavilerle nezleden hızlıca kurtulmak mümkündür. Bu tedaviler, hem bağışıklık sisteminizi güçlendirir hem de semptomları hafifletir. İşte, evde kolayca uygulayabileceğiniz bazı pratik öneriler...
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Nezle çoğu zaman dört ila yedi gün içinde kendi başına geçiyor olsa da, belirtileri hafifletmek ve kendini çok daha hızlı bir şekilde iyi hissetmek için yapabileceğiniz belirli şeyler var. İşte, nezleyi geçirmek için evde uygulayabileceğiniz yöntemler...
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1. YETERİNCE ILIK SIVI TÜKETİN
Ilık içecekler tüketmek sinüslerinizdeki salgıları çözer, böylece mukus daha serbest akarak sizi daha hızlı iyi hissettirir. Araştırmalar, ılık içecekler içmenin burun akması, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı ve yorgunluk gibi nezle belirtilerini hafiflettiğini gösteriyor.
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Sıcak, kafeinsiz çay da iş görür. Vücudunuzun tekrar normal suyunu kazanması için papatya veya naneli çay tüketmeye devam etmelisiniz. Biraz bal ve limon eklemek boğazınızı rahatlatır ve etkisinin biraz daha uzun sürmesini sağlar. Naneli çay burun tıkanıklığını rahatlatırken, papatya çayı stresi ve yorgunluğu azaltmaya iyi gelir.
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2. BUHARLI DUŞ VEYA BANYO
Buhar, geniz yolunu nemlendirerek kişinin daha az rahatsız hissetmesine ve rahatlama etkisi de nezle belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur. Buhardan yeterince yararlanmak için nezle boyunca güne sıcak su dolu küvete girerek veya sıcak duşla başlayabilirsiniz.
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3. YAĞ GARGARASI YAPMAYI DENEYİN
Yağ gargarası yağı ağızdaki mikrop ve bakterileri temizlemek için kullanan bir Ayurveda tedavisidir. Çoğu mikroorganizma yağa yapışır ve bunları yağ ile birlikte tükürüp çıkarabilirsiniz.
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4. BURUN ÇAYDANLIĞI
Burun çaydanlığı sinüslerindeki mukusu boşaltmak ve burun yıkama denilen işlemle nezle belirtilerini birkaç saatliğine rahatlatmak için tasarlanmıştır. Bir burun deliğine tuz solüsyonu dökerek mukus diğer burun deliğine taşınır. Burun çaydanlıkları çoğu eczanede ve aktarda bulunabilir.
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5. BURNUNUZU DOĞRU ŞEKİLDE TEMİZLEMENİZ GEREKİR
Sinüslerinizi açık tutmaya yardımcı olması için nezleyken burnunuzu temizlemek önemlidir ancak çok şiddetli sümkürmemek gerekir. Sert şekilde sümkürmenin baskısı kulaklarınızı etkiler ve nezlenin üzerine bir de kulak ağrısı eklenir.
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6. MÜRVER ÖZÜ DENEYEBİLİRSİNİZ
Avrupa mürveri ilaç sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Tıkanıklığı ve solunum yolu hastalığının diğer belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Mürverin iltihap sökücü ve virüs önleyici özelliği nezle ile mücadeleye yardımcı olur ve bağışıklık sistemini harekete geçirir.
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7. HAVANIZI NEMLİ TUTUN
Evinizdeki havanın çok kuru olması nezle belirtilerini kötüleştirir ve hastalığın daha uzun sürmesine neden olur. Havayı nemli tutmak için nemlendirici kullanmanız geniz yolunu ıslak tutarak mukus akışını kolaylaştırır. Nefes alışını kolaylaştırması için nemlendiriciyi gece de çalıştır.
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8. OKALİPTUS
Okaliptüs, hücrelere zarar veren serbest radikallere karşı koruma sağlayan antioksidan özelliklere sahiptir. Okaliptüsün aktif bileşeni olan sineol bir balgam söktürücü olarak çalışarak solunum enfeksiyonları ile savaşır ve öksürüğü hafifletir. Bunu çoğu eczanede pastil, öksürük şurubu ve buhar banyosu formlarında bulabilirsiniz.
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9. HAM BAL TÜKETMEK
Bal, viüs önleyici özellikler içerdiği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği için size oldukça faydalıdır. Ham bal oda sıcaklığında katıdır ve pastörize baldan biraz daha kuvvetli bir tadı vardır. Azami fayda için, vücudunuzun yaşadığın bölgeye has alerjenlerle savaşmasına yardımcı olması açısından, bölgenizde toplanan ham balları arayabilirsiniz.
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10. C VİTAMİNİ TÜKETİN
C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilecek bir antioksidandır. C vitamini soğuk algınlığını “iyileştirmez”, ancak vücudunun daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir.
Kaynak: WikiHow
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