Instagram fenomeni Nez Demir 2. sayfa programının konuğu oldu. Demir, şu aralar albüm hazırlığında olduğunu söyleyerek bir dönem yakın arkadaşı olan Banu Parlak ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Demir, "Banu Parlak'la görüşmüyoruz. Arkadaşlar arasında çok farklı muhabbetler yaptı. Ara bozmaya çalıştı. Biz de arkadaşlarla hep birlikte görüşmeme kararı aldık. Bu şekilde daha da mutluyuz." diyerek aralarının neden açıldığından bahsetti.

Konuşma esnasında Nez Demir, eski arkadaşından bahsederken, "Bayan mikser" benzetmesini yapmasının üzerine ortalık karıştı.

"BENİM ADIMI AĞZINA ALMASIN"

Banu Parlak telefonla canlı yayına bağlanarak, "Konun ne olduğunu bilmiyorum. Benim sadece adımı ağzına almasın. Benim üzerimden pirim yapmasın" diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

Banu'yu kandırırsam inşallah düet yapacağım' diyordu ben kabul etmediğim için şimdi bunları söylüyor. Aylar oldu artık bıkmadın benim üzerinden prim yapmaktan.