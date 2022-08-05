"İSTEYEN SEYREDER, İSTEYEN SEYRETMEZ!"

Gazetecilerin, "Daha önce katılmış olduğunuz YouTube programında yapmış olduğunuz açıklama gündem yarattı. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna da yanıt veren Nez, şunları söyledi:

Ben size cinsel hayatımdan bahsetmedim. İngiltere'de küçükken bir sinemada öpüştüm, bu birliktelik olarak yansıtıldı. 43 yaşında, güçlü bir kadın olarak bazı şeyleri söyleyebilecek güçteyim. Kimseye saygısızlık etmiyorum. İsteyen seyreder, isteyen seyretmez!