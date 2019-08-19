İspanya'da yayın yapan AS, "Real Madrid, Neymar transferi ile Barcelona'ya darbe vurmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Haberde, Real Madrid'in geçtiğimiz Pazar günü yaptığı son temaslardan sonra Neymar'ı artık imza aşamasına getirdiğinin de detayını verdi.

TAKASTA HANGİ OYUNCULAR OLACAK?

İddiaya göre Real Madrid ve PSG arasındaki Neymar anlaşması, bazı oyuncuların da takasta kullanılmasını içerebilir. Habere göre PSG, Real Madrid'den Vinicius'u istedi ancak bu teklif Florentino Perez tarafından reddedildi. Keylor Navas, Raphael Varane, Benzema ve Isco gibi isimler de transfer görüşmelerinde gündeme geldi.

Haberde Real Madrid'in 2 Eylül tarihine kadar Neymar transferini bitirmeyi çok istediği de ifade edildi.

Daha önce çıkan haberlerde de PSG Sportif Direktörü Leonardo'nun Neymar'ın ayrılığına onay verdiği dile getirilmişti.