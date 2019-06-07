Neymar: Tecavüzle suçlanan ünlü Brezilyalı futbolcu karakolda ifade verdi, sponsorları kaygılı

Reuters

Najila Trindade adlı kadının tecavüzle suçladığı ünlü Brezilyalı futbolcu, Rio de Janeiro'da polise ifade verdi. Neymar hakkındaki suçlamayı reddetti fakat sponsorları tedirgin.

MasterCard yasal durum netleşene dek Neymar'ın oynadığı reklamları durdurma kararı aldı.

Nike'dan da "Ciddi endişe duyuyoruz" açıklaması geldi.

Çarşamba günü Brezilya-Katar maçında sakatlanan Neymar ise koltuk değnekleriyle karakola gitti.

Reuters haber ajansına konuşan avukatı Maira Fernandes, "Neymar ifadesini verdi. İlk fırsatta karakola gelerek suçlamalara karşı çıkmak istediğini söyledi" dedi ve ekledi:

"Müvekkilimizin masumiyetinin kanıtlanacağına eminiz. Süreç kapsamlıydı ve Neymar tüm soruları yanıtladı."

Neymar'ı geçen hafta, 15 Mayıs'ta Paris'te kendisine tecavüz etmekle suçlayan Najila Trindade son olarak Brezilya'da SBT Brasil Televizyonu'na konuşmuş ve başından geçenleri anlatmıştı.

Fransa'nın Paris St-Germain (PSG) takımında forma giyen Neymar ise Instagram hesabından Najila Trindade'yle arasındaki Whatsapp yazışmalarını paylaşmış ve kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Neymar'ın Çarşamba günü sakatlandığı an

Najila Trindade röportajda neler anlattı?

26 yaşındaki kadın, televizyon röportajında, yıldız oyuncudan hoşlandığını ve onunla cinsel ilişkiye girmek istediğini kabul etti.

Neymar'ın aldığı uçak bileti ile Brezilya'dan Fransa'ya uçan Trindade, Paris'te lüks bir otel odasında ünlü futbolcu ile buluştuğunu anlattı.

Genç kadın, Neymar'ın prezervatif kullanmak istememesi nedeniyle aralarında gerginlik çıktığını söyledi.

https://twitter.com/sbtjornalismo/status/1136398635103641602

Trindade, sonrasında saldırganlaşan Neymar'ın "durmasını istediği halde kendisine tecavüz ettiğini ve saldırdığını" öne sürdü.

Kendisini "sıradan bir insan, model ve iç mimari öğrencisi" olarak olarak tanımlayan Trindade, "bir anne" olduğunu da söyledi.

Najila Trindade, Neymar için "mesajlaşmalarda verdiği izlenimden çok farklı, son derece agresif bir kişi" ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan "otel videosunda" neler yer alıyor?

Najila Trindade'nin çektiği iddia edilen görüntülerde, bir kadın ile erkek arasında tartışma yaşandığı görülüyor.

Videodaki kadın, "Sana vuracağım neden biliyor musun, çünkü dün sen beni dövdün" diyor.

https://twitter.com/recordtvoficial/status/1136459661408964610

Neymar da 26 yaşındaki Trindade ile iki kez buluştuğunu açıklamıştı.

Trindade, SBT televizyonuna verdiği röportajda, ikinci kez Neymar'ı görmeye gitme amacının "olanları kanıtlamak ve adalet aramak" olduğunu söyledi.

Sao Paulo polisi, Paris'te yaşandığı iddia edilen suçlamalarla ilgili soruşturma yürütüyor.

Najila Trindade, "duygusal olarak sarsılmış olması ve başka bir ülkede gerçekleri bildirmekten korkması" nedeniyle Fransız polisine başvurmadığı ifade etmişti.