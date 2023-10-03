Neymar'ın ultra lüks evini görenler şaştı kaldı! Dünya yıldızının evinde yok yok!
Şimdilerde Suudi Profesyonel Ligi takımlarından Al Hilal takımında forma giyen ünlü futbolcu Neymar Brezilya'daki lüks evinin görüntülerini paylaştı. Başarılı futbolcunun evi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Brezilyalı futbolcu Neymar, sosyal medya hesabından lüks evini yayınladı. Şimdilerde Suudi Arabistan futbol kulübü Al Hilal takımında top koşturan Neymar'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
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16.6 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından lüks evini yayınlayan Neymar, paylaşımına, "DisNEYlandia" notunu düştü. Ünlü ismin evinin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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Neymar'ın evi Rio de Janeiro sakinlerinin ilk tercih yerlerinden biri olan ve 365 adadan oluşan Angra Dos Reis'e kısa bir mesafede bulunuyor.
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Dünyanın en ünlü ve en başarılı futbolcuları arasında yer alan Neymar'ın evinde iskele ve helikopter pisti, spor salonu, tenis kortu, sauna, masaj odası, spa ve jakuzi gibi birçok alan bulunuyor.
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İşte Neymar'ın evinin görüntüleri...
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