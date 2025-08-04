Neymar, dördüncü kez baba oldu - Magazin haberleri

Neymar, dördüncü kez baba oldu - Magazin haberleri

Futbol dünyasının yıldız isimlerinden Neymar, dördüncü kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.

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Ünlü futbolcunun, model Amanda Kimberlly ile birlikteliğinden bir kız çocuğu dünyaya geldi. Çift, bebeklerine Mell adını verdi. Bu gelişmeyle birlikte Neymar, dördüncü kez baba oldu.

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Fotoğraflar: Instagram