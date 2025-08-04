Neymar, dördüncü kez baba oldu
Brezilyalı futbolcu Neymar, dördüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Model Amanda Kimberlly ile olan ilişkisinden dünyaya gelen kızına Mell adını verdi. Bu, yıldız oyuncunun dördüncü çocuğu oldu
Giriş: 04.08.2025 - 18:41 Güncelleme: 04.08.2025 - 20:32
Futbol dünyasının yıldız isimlerinden Neymar, dördüncü kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.
Ünlü futbolcunun, model Amanda Kimberlly ile birlikteliğinden bir kız çocuğu dünyaya geldi. Çift, bebeklerine Mell adını verdi. Bu gelişmeyle birlikte Neymar, dördüncü kez baba oldu.
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Fotoğraflar: Instagram
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