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Haberler Dünya Kupası 2022

Neymar'dan Brezilya'ya kötü haber

Brezilya'nın yıldızı Neymar'dan ülkesine kötü haber geldi! Sırbistan maçında aldığı darbeyle sakatlanan yıldız futbolcu İsviçre karşısında forma giyemeyecek

Giriş: 25.11.2022 - 22:22 | Güncelleme: ABONE OL
Neymar'dan Brezilya'ya kötü haber
AA

2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, 28 Kasım Pazartesi günü İsviçre karşısında forma giyemeyecek.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sırbistan müsabakasında ayak bileğinde sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun İsviçre karşısında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

Neymar'ın yanı sıra ayak bileğinden sakatlığı bulunan Danilo'nun da İsviçre müsabakasında görev yapamayacağı aktarıldı. İki oyuncunun sağlık ekibi tarafından tedavisine başlandığını ifade edildi.

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