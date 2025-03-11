Neymar, Barcelona'ya dönmek istiyor!

Geçtiğimiz günlerde altyapısından yetiştiği Brezilya ekibi Santos'un yolunu tutan Neymar, eski takımı Barcelona'ya dönmek için çalışmalara başladı.

El Nacional'da yer alan habere göre; Neymar, Barcelona'ya geri dönebilmek için gece hayatı dahil olmak üzere tüm yaşam tarzını değiştirmeye hazır.

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Haberin devamında, Brezilyalı süperstar, yaz transfer döneminde Katalan ekibine dönüşünü garanti altına almak için sadece yeşil sahalara odaklanacağını ve sosyal hayatını kökten değiştireceğine dair Barcelona'ya söz verdiği yazıldı.

SANTOS TARAFTARINDAN TEPKİ Neymar, bir yandan Barcelona'ya dönmenin planlarını yaparken diğer yandan da davranışlarıyla Santos taraftarının tepkisini çekiyor. REKLAM Sport'ta yer alan habere göre; Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz günlerde Rio de Janeiro’daki karnavalda görüntülendikten kısa bir süre sonra Corinthians ile oynanan maça çıkmadı. Bu durum, Santos taraftarının tepkisini çekerken yıldız ismin maçı bilerek kaçırdığına yönelik eleştiriler söz konusu oldu. Bunun üzerine Neymar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada perşembe günü rahatsızlık hissettiğini ve bu nedenle Corinthians karşılaşmasında forma giyemediğini belirtti. Ancak Santos’un 2-1’lik mağlubiyetinin ardından Brezilyalı yıldız, taraftarların sert eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Santos forması ile bu sezon 9 maça çıkan Neymar, 3 gol - 3 asistlik performans sergiledi.