Neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada
Antalya'da arkadaşlarıyla sohbet ederken üzerine kedi atlayan Bahtiyar Keskin, sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu
Antalya'nın Kemer ilçesinde arkadaşları ile sohbet eden Bahtiyar Keskin'in başına iş yerinin üst kısmındaki sundurmadan kedi atladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 11.30 sıralarında Merkez Mahallesi Deniz Caddesi'nde meydana geldi. Bahtiyar Keskin, iş yerinin önünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada, dükkanın üst kısmında bulunan yaklaşık 7 metre yükseklikteki sundurmadan bir kedi başına atladı.
Keskin neye uğradığını şaşırırken, kedi kaçarak uzaklaştı. Kedinin Keskin'in başına atladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Bahtiyar Keskin'in 3 arkadaşıyla sohbet ettiği sırada kedinin başına atladığı, ardından koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Keskin ve arkadaşlarının yaşanan olayın şokunu atlattıktan sonra gülüştükleri görüldü.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.