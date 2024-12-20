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        Haberler Gündem Güncel Neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada | Son dakika haberleri

        Neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada

        Antalya'da arkadaşlarıyla sohbet ederken üzerine kedi atlayan Bahtiyar Keskin, sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 20:35 Güncelleme: 20.12.2024 - 20:36
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        Neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde arkadaşları ile sohbet eden Bahtiyar Keskin'in başına iş yerinin üst kısmındaki sundurmadan kedi atladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 11.30 sıralarında Merkez Mahallesi Deniz Caddesi'nde meydana geldi. Bahtiyar Keskin, iş yerinin önünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada, dükkanın üst kısmında bulunan yaklaşık 7 metre yükseklikteki sundurmadan bir kedi başına atladı.

        Keskin neye uğradığını şaşırırken, kedi kaçarak uzaklaştı. Kedinin Keskin'in başına atladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Bahtiyar Keskin'in 3 arkadaşıyla sohbet ettiği sırada kedinin başına atladığı, ardından koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Keskin ve arkadaşlarının yaşanan olayın şokunu atlattıktan sonra gülüştükleri görüldü.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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