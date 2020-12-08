Newton'un kıyamet tarihini hesapladığı notlar ortaya çıktı

DHA

Modern fiziğin babası olarak bilinen İngiliz fizikçi Isaac Newton’un İncil’de gizlenmiş kodların kilidini açma ve kıyametin zamanlamasını belirleme girişimlerini gösteren yayınlanmamış notlar İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Sotheby’s Müzayede Evi tarafından satışa çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre ünlü fizikçinin Mısır'da gizemli piramitlerin sırrını çözerek kıyametin tarihini hesaplamaya çalıştığı 3 sayfalık notların online açık artırma sona erdiğinde yüz binlerce sterline satılacağı tahmin ediliyor.

BELGELER GERÇEKTEN BÜYÜLEYİCİ

Sotheby’s Müzayede Evi'nde görevli el yazması uzmanı Gabriel Heaton, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, “Belgeler gerçekten büyüleyici. Çünkü içlerinde Newton'un piramitlerin sırlarını çözmeye çalıştığını görebilirsiniz. Rasyonel düşüncenin ortaya çıktığı 17. yüzyılın anlayışını bir araya getiren bu karalamalar, sizi dikkat çekici bir hızla Newton'un araştırdığı derin sorunların kalbine götürüyor” dedi.