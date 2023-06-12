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Newcastle United Yankuba Minteh'i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Gambiyalı genç forvet Yankuba Minteh'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Giriş: 12.06.2023 - 22:07 | Güncelleme: ABONE OL
Newcastle United Yankuba Minteh'i kadrosuna kattı
AA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Gambiyalı genç forvet Yankuba Minteh'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Danimarka temsilcisi Odense'de forma giyen Minteh'in bonservisi konusunda anlaşma sağlandığı ve uzun süreli sözleşme imzalanan 18 yaşındaki oyuncunun, gelecek sezon kiralık olarak Feyenoord'da forma giyeceği belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Newcastle United, forvet bölgesinde görev alan Minteh için Odense'ye 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezon kadrosuna katıldığı Odense'de 17 lig maçına çıkan Yankuba Minteh, 4 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.

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