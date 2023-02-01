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Newcastle United - Southampton: 2-1 (MAÇ SONUCU)

Newcastle United, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Southampton'ı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Giriş: 01.02.2023 - 01:14 | Güncelleme: ABONE OL
Newcastle United - Southampton: 2-1 (MAÇ SONUCU)
AA

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Newcastle United, konuk ettiği Southampton'ı 2-1 yenerek finale yükseldi.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Newcastle United, rakibini bu kez St. James' Park Stadı'nda ağırladı.

Siyah-beyazlı ekip, 5. ve 21. dakikalarda Sean Longstaff'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti. Southampton'ın tek golü, 21. dakikada Che Adams'tan geldi.

Newcastle United'da Bruno Guimaraes, 82. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Newcastle United, Nottingham Forest-Manchester United eşleşmesini geçen tarafla finalde karşılaşacak.

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