İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Newcastle United, konuk ettiği Southampton'ı 2-1 yenerek finale yükseldi.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Newcastle United, rakibini bu kez St. James' Park Stadı'nda ağırladı.

Siyah-beyazlı ekip, 5. ve 21. dakikalarda Sean Longstaff'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti. Southampton'ın tek golü, 21. dakikada Che Adams'tan geldi.

Newcastle United'da Bruno Guimaraes, 82. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Newcastle United, Nottingham Forest-Manchester United eşleşmesini geçen tarafla finalde karşılaşacak.