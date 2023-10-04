Newcastle United PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta mücadeleleri bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Günün sonucu en çok merak edilen karşılaşmalardan birinde köklü İngiliz kulübü Newcastle United, sahasında Fransız devi Paris Saint-Germain'i ağırlamaya hazırlanıyor. İşte günün ikinci seansında oynanacak zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve iki takımın muhtemel 11'lerine dair bilgiler...
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Newcastle United PSG maçı için nefesler tutulmuş durumda. Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşmada iki ekip de 3 puan alıp liderliği elde etmek için sahaya çıkacak. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği Newcastle United PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları..
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NEWCASTLE UTD. PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Newcastle United PSG maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve zorlu mücadele Exxen'den canlı yayınla ekranlara gelecek.
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MUHTEMEL 11'LER
Newcastle: Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Guimaraes, Tonali, Longstaff; Murphy, Isak, Gordon.
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PSG: Donnarumma; Skriniar, Marquinhos, Hernandez; Hakimi; Ugarte, Vitinha, Barcola; Dembele, Ramos, Mbappe.