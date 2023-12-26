Newcastle United evinde Nottingham Forest'a yenildi
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Newcastle United evinde Nottingham Forest'a 3-1 mağlup oldu
İngiltere Premier League'de 19. haftada Newcastle United evinde Nottingham Forest'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip Newcastle United mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.
23. dakikada Isak'ın penaltıdan attığı golle öne geçen Newcastle üstünlüğünü koruyamadı ve 45+1'de Wood ilk yarıda skoru dengeledi.
İkinci yarıda 53. dakikada tekrar sahneye Chris Wood çıktı ve takımı 2-1 öne geçirdi. Maçta yüksek formunu devam ettiren Wood 60'ta kendisinin ve takımının 3. golünü atarak hat-trick yaptı ve zorlu deplasmanda Nottingham Forest sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Newcastle United 29 puanda kalırken Nottingham Forest puanını 17 yaptı.