Newcastle seriye bağladı, Lampard çare olamadı!

Chelsea, Graham Potter'ın yerine göreve getirilen teknik direktör Frank Lampard yönetiminde çıktığı Wolverhampton deplasmanında 1-0 mağlup oldu.

Konuk takım, 54. dakikada David Raya'nın kendi kalesine ve 61. dakikada Alexander Isak'ın kaydettiği gollerle 2-1'lik galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla Tottenham, 53 puanla 5'inci, Brighton ise 46 puanla 7'nci sırada yer aldı.

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü, 31. dakikada Matheus Nunes attı. Üç hafta sonra kazanan Wolverhampton, 31 puanla 12. sıraya yükseldi. Dört maçtır kazanamayan ve 39 puanla 11. basamakta bulunan Chelsea'nin kötü gidişatı sürdü.