İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi Arabistan oluyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yönetimindeki yatırım fonu, Newcastle United'ı 300 milyon pound karşılığında satın aldı.

Koronavirüs salgını futbol sektörünü oldukça olumsuz etkilese de dev satış için Suudi Arabistan Devlet fonu PIF ile kulüp sahibi Mike Ashley arasındaki görüşmelerin olumlu devam ettiği ve gerekli evrakların işleme konulduğu belirtiliyor. 13 yıldır Newcastle'ın başında bulunan Ashley'nin 2007 yılında 134 milyon pounda satın aldığı Newcastle United, bugüne kadar iki kez Premier Lig'den düştü.

Liglere verilen aradan önce siyah-beyazlı ekip 29 maçta 35 puanla 13. sırada bulunuyor.