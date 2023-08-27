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        Haberler Spor Futbol İngiltere Newcastle: 1 - Liverpool: 2 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Newcastle: 1 - Liverpool: 2 MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 3. haftasının kapanış maçında Liverpool, Newcastle United karşısında geriye düşmesi ve 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 21:28 Güncelleme: 27.08.2023 - 21:28
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        Liverpool 10 kişiyle geri döndü!
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        Ligin iddialı ekipleri arasındaki mücadelede Newcastle United, Liverpool'u ağırladı.

        Ev sahibi ekip, 25. dakikada Gordon ile 1-0 öne geçti. Liverpool kaptanı Van Dijk, golden 3 dakika sonra kırmızı kart gördü.

        Fakat Liverpool, oyuna 77. dakikada dahil olan Nunez'in 81 ve 90+3'üncü dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı.

        Puanını 7'ye çıkaran Liverpool 4. sıraya yükselirken, 3 puanda kalan Newcastle United 13. sıraya geriledi.

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