New York Polis Departmanı (NYPD),dün gece kentte yapılan yağmalamalar sırasında 700'e yakın kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
NYPD basın ofisinden yapılan açıklamada, kentte yağmalama, mağazaların camlarını kırma ve mülke zarar vermekten 700 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, olaylarda 10'dan fazla polis memurunun yaralandığı aktarılarak, protestolarda 10'un üzerinde polis aracının da zarar gördüğü ifade edildi.
NEW YORK'TA ÜNLÜ MAĞAZALAR YAĞMACILARIN HEDEFİ OLDU
New York'un dünyaca ünlü alışveriş caddesi 5. Cadde (Fifth Avenue),Soho ve Herald Meydanı'nda bulunan Macy's ile Bergdorf Goodman gibi meşhur mağazalar dün gece yağmacıların hedefi oldu. Çok sayıda mağazanın yağmalanması üzerine kentte uygulanan sokağa çıkma yasağı da tüm hafta boyunca uzatıldı.
Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.
Floyd protestoları, bir haftayı geride bırakırken, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kent, haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başladı.
Ulusal Muhafız Birlikleri 25'e yakın kentte polise yardımcı olmak ve olayları kontrol altına alabilmek için devreye sokuldu.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFTA SONUNA KADAR UZATILDI
New York'ta, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı pazartesi gününe kadar uzatıldı.
New York'ta dün gece çok sayıda mağazanın yağmalanması üzerine Belediye Başkanı Bill de Blasio, sokağa çıkma yasağının uzatılması kararı aldı.
De Blasio düzenlediği basın toplantısında, tüm hafta boyunca sokağa çıkma yasağının saat 20.00'de başlayacağını ve gelecek hafta pazartesi 05.00'te sona ereceğini söyledi.
New York'un dünyaca ünlü alışveriş caddesi 5. Cadde (Fifth Avenue),Soho ve Herald Meydanı'nda bulunan Macy's ile Bergdorf Goodman gibi meşhur mağazalar yağmacıların hedefi oldu.
Floyd protestoları bir haftayı geride bırakırken, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kent, haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başlamış oldu.
25'e yakın kentte ise Ulusal Muhafız Birlikleri, polise yardımcı olmak ve olayları kontrol altına alabilmek için devreye sokuldu.
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