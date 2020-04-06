06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi haline gelen New York şehrinde, salgından ölenlerin parklara gömülmesi tartışmaya açıldı.
New York Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Mark Levine, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgında hayatını kaybedenlerin her gün artmasından dolayı cenazelerin geçici olarak parklara gömülebileceğini belirtti.
Levine, New York'ta salgının sağlık sistemi ile morgların ve cenaze evlerinin sınırlarını zorladığını belirterek, “11 Eylül’e eşdeğer bir durumla uğraşıyoruz. Hastane morgları, cenaze evleri, mezarlıklar da öyle. Daha fazla kaynağa ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.
Normal bir hastane morgunun ortalama 15 ceset tutabildiğini ve halihazırda bütün morgların dolu olduğunu belirten Levine, hastanelere her biri 100 cenazelik, 80 soğutucu kamyon gönderildiğini kaydetti.
Levine, Kovid-19’dan dolayı sadece hastanede değil evlerinde de hayatını kaybedenlerin bulunduğuna dikkati çekerek “Aileler, cenaze evleri ve mezarlıklar, artan cenazelerin defniyle artık başa çıkamıyor.” açıklamasında bulundu.
“ NEW YORK PARKLARI MEZARLIK OLARAK KULLANILACAK"
Can kaybının her gün arttığını vurgulayan Levine, şöyle devam etti:
“Yakında Manhattan ve Brooklyn’deki soğutucu kamyonlar da dolacak. Sonra? Bundan dolayı yakında ‘geçici definlere' başlayacağız. Bunda muhtemelen, New York parkları mezarlık olarak kullanılacak (evet doğru okudunuz). Hendekler bir mezara 10 tabut konulacak şekilde kazılacak. Bu onurlu, düzenli ve geçici bir şekilde yapılacak ama New Yorklular için yine de zor olacak.”
Amaçlarının, İtalya’daki gibi askerlerin kilise ve sokaklardan cenaze toplanmak zorunda kaldığı görüntülerden kaçınmak olduğunu belirten Levine, “Bu krizde yaşamı kurtarmaktan daha önemli bir şey yok. Ancak ölülerimizi halletmemiz için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğumuz korkunç gerçeği ile de yüzleşmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
CANSIZ BEDENLER MOBİL MORG TIRLARINA TAŞINIYOR
New York’ta Wyckoff Heights Medical Center sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin cenazelerinin, mobil morg tırlarına taşıdığı görüntülendi.
New York’ta en çok Kovid-19 ölümlerinin yaşandığı Brooklyn’de Wyckoff Heights Hastanesinin acil servisinde birçok kişinin ambulanslarla yoğun bakıma götürüldüğü, hayatını kaybeden birçok Amerikalının cenazesinin ise morga dönüştürülmüş soğutmalı tırlara taşındığı görüldü.
Görüntülerde, hastanenin acil servisine ambulanslarla getirilen Kovid-19 teşhisli hastalar arasında birçok gencin de olması dikkati çekti.
John Hopkins Üniversitesi Koronavirüs Araştırma Merkezi tarafından paylaşılan son verilere göre, New York eyaletinde Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 130 bin 689’a, ölü sayısı 4 bin 758'e yükseldi.
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