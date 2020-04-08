08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eyalette 11 Eylül saldırılarından daha fazla can aldığını söyledi.
Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'ta son 24 saatte rekor sayıda kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Yaşamını yitirenlerin sayısının bir günde 779 kişi artarak, 6 bin 268'e yükseldiğini belirten Cuomo, 11 Eylül terör saldırılarında 2 bin 753 kişinin öldüğünü hatırlattı. Cuomo, koronavirüsten ölenleri anmak için New York'ta bayrakların yarıya indirileceğini belirtti.
" ABD'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM ORANLARI SİYAHİLER VE HİSPANİKLERDE DAHA YÜKSEK"
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölüm oranlarının siyahiler ve Hispaniklerde daha yüksek olduğunu söyledi.
Blasio, yaptığı açıklamada, "Ön verilere göre siyahiler kent nüfusunun sadece yüzde 22'sini oluşturmasına rağmen, Kovid-19'dan ölümlerde yüzde 28 pay alıyor. Şehir nüfusunun yüzde 29’unu oluşturan Hispanikler de ölümlerin yüzde 34’üne denk geliyor. Bu çok rahatsız edici." dedi.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Belediye Başkanı Blasio, bu yüzdelerin İngilizce bilmeyen toplulukların virüs hakkında yeterince bilgilenememelerinden kaynaklanabileceğini, bu yüzden milyonlarca dolarlık bir kamu hizmeti çalışması başlatacaklarını ifade etti.
New York Şehri Sağlık Komiseri Dr. Oxiris Barbot ise şehirde bazı toplulukların virüsten daha fazla etkilenmesinin sahip oldukları kronik hastalık oranlarının yüksekliği ile ilgili olduğunu söyledi.
Bulaşıcı Hastalıklar Bürosunun 6 Nisan tarihi itibarıyla toplam ölümlerin yüzde 63’ünü içeren istatistik raporunda, yaş grupları dikkate alındığında Hispanik ve siyahilerin ölüm oranının beyazlardan iki kat fazla olduğu görüldü.
ABD’nin diğer eyaletlerindeki ölüm oranları da New York'taki verileri doğruluyor.
Michigan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığınca yayımlanan rakamlar, siyahi nüfusun sadece yüzde 14 olduğu eyalette, Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerde siyahi oranı yüzde 40 düzeyinde bulunuyor.
John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde ise 401 bin 166 kişide Kovid-19'a rastlandı, 12 bin 936 kişi hayatını kaybetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!