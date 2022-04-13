New York Vali Yardımcısı istifa etti

AA

New York Valisi Kathy Hochul yazılı açıklamasında, yardımcısı Benjaminin bir eğitim kampanyası için onaylanan devlet desteğiyle ilgili rüşvet ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından görevinden ayrıldığını duyurdu.

Hochul açıklamasında "Brian Benjamin'in istifasını derhal kabul ettim. Yasal süreç devam ederken görevine devam edemeyeceği açık." ifadesine yer verdi.

Dün hakim karşısında suçunu kabul etmeyen ve 250 bin dolar kefaletle serbest bırakılan Benjamin'in avukatları, söz konusu devlet desteğinin tamamının okul malzemeleri için harcandığını, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

ABD Adalet Bakanlığının internet sayfasından dün yapılan açıklamasında, Vali Yardımcısı Benjamin'in yetkililere teslim olduğu ve New York'ta federal bir yargıcın önünde, hakkındaki dolandırıcılık ve rüşvet iddialarıyla ilgili ifade verdiği belirtilmişti.

Vali Yardımcısı hakkında hazırlanan iddianamede, Benjamin'in New York Eyalet Meclis Üyesi olduğu dönemde Harlem bölgesindeki bir emlak firması için 50 bin dolarlık bir hibenin onaylanmasına yardımcı olduğu, karşılığında ise Haziran 2019'da firma sahibinin akrabalarından toplam 25 bin dolarlık çek aldığı bilgileri yer almıştı.

Benjamin 2021'de New York Valisi Hochul tarafından Vali Yardımcısı olarak atanmıştı.