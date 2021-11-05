New York'un yeni belediye başkanı Adams, ilk üç maaşını bitcoin ile alacak: "New York kripto paraların merkezi olacak"
New York'un bu hafta düzenlenen seçimlerde yeni belediye başkanı seçilen Eric Adams, ilk üç maaşını bitcoin ile alacağını açıkladı. Adams, Twitter'dan yaptığı açıklamada New York'un kripto para endüstrisinin ve hızla büyüyen diğer yenilikçi sektörlerin merkezi olacağını aktardı.
New York'un bu hafta düzenlenen seçimlerde yeni belediye başkanı seçilen Eric Adams, ilk üç maaşını bitcoin ile alacağını açıkladı.
Demokratlar'ın adayı iken oyların yarısından fazlasını alarak belediye başkanı seçilen Adams, görevine ocak ayında başlıyor.
Adams, Twitter'dan yaptığı açıklamada New York'un kripto para endüstrisinin ve hızla büyüyen diğer yenilikçi sektörlerin merkezi olacağını aktardı.
Adams, Bloomberg'in radyo programında yaptığı açıklamada Miami'de olduğu gibi New York'ta da şehre ait bir kripto para ortaya çıkarmak istediğini söyledi.
Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, şehre ait bir kripto para yaratarak bu açıdan adım atan ilk siyasetçi olmuştu.
New York'un ekonomik kalkınma birimi 2019 yılında Manhattan'da bir blok zincir merkezi kurdu; ancak Bloomberg'in haberine göre bu merkezin internet sitesi çalışmıyor, merkez de telefonlara dönmüyor.
Miami Belediye Başkanı Francis Suarez de bundan sonraki maaşının yüzde 100'ünü bitcoin ile alacağını açıklamıştı.
Ancak bu aşamada Suarez maaşını belediyeden bitcoin şeklinde almayacak, dolarla aldığı maaşın bir ödeme sistemi üzerinden bitcoin'e dönüşürek hesabına geçmesini sağlayacak.
Suarez, Bloomberg'e mail ile yaptığı açıklamada Adams ile iyi bir arkadaş olduklarını ve bu arkadaşça rekabetten ötürü mutlu olduğunu söyledi.
Aynı zamanda Adams'ın Amerikan şehirlerini kripto parada öncü konuma yerleştirmekte ve finansal sistemi demokratikleştirmekte kendisine katıldığı için sevindiğini aktardı.
Adams ve Suarez'in bu adımı bitcoinin bir para birimi olarak kullanılmasının önünü açacak mı henüz bilinmiyor.
Oyların yüzde 67'sini alarak bu hafta seçilen Adams, New York tarihinin ikinci siyah belediye başkanı olarak görev yapacak.
61 yaşındaki Adams, kamu güvenliğini kampanyasının merkezine koymuştu.
1984 yılında polis memuru olarak göreve başlayan Adams, başkomiser olarak 2006'da mesleğini bıraktıktan sonra siyasete atıldı.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
New York'un yeni belediye başkanı Adams, ilk üç maaşını bitcoin ile alacak: "New York kripto paraların merkezi olacak"/new-york-un-yeni-belediye-baskani-adams-ilk-uc-maasini-bitcoin-ile-alacak-new-york-kripto-paralarin--3243311
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!