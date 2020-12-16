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Konum analizi şirketi Unacast tarafından yayımlanan verilere göre, salgın döneminde yaklaşık 70 bin kişi New York kentinden ayrıldı.

Salgından en fazla etkilenen New York'u özellikle kentin varlıklı kesiminin terk etmesiyle 34 milyar dolar gelir kaybı meydana geldi.

Salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemler aynı zamanda kentte binlerce restoran ve küçük iş yerlerinin kapanmasına da neden oldu.

16 Aralık 2020 itibarıyla New York eyaletinde toplam vaka sayısı 800 bin olurken, 35 bin 425 kişi hayatını kaybetti.