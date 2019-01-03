New York Times: Varlıklı ve yetenekli Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor

03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amerikan New York Times gazetesi, rekor rakamlara ulaşan "Türkiye'den yurt dışına göç" konusu ile ilgili haberinde, göçün başlıca nedenleri için "kayırmacılık ve artan otoriterleşmeyi" gösterdi.
"Erdoğan'ın vizyonuna hararetle karşı çıkan Türkler, yeteneklerini ve varlıklarını da alarak, sürüler halinde ülkeyi terk ediyor" başlığı atılan haberde, ülkeden ayrılanların profillerine dikkat çekildi.
"Ülkenin kuruluşundan bu yana ilk kez, kültür ve iş hayatına yön veren üst sınıf ailelerin Türkiye'yi terk ettiği" de belirtildi.
Haberde çok sayıda kişinin de Yunanistan, Portekiz ve İspanya'dan mülk alma yoluyla göç yolunu kullandığı da kaydedildi.
New York Times'ın haberinde, Küresel Varlık Göçü İncelemesi'nin (Global Wealth Migration Review) Türkiye'ye ilişkin verileri de yer aldı.
Buna göre 2016 ile 2017 yılları arasında, Türkiye'nin varlıklı diliminin yüzde 12'sine denk gelen, en az 12 bin dolar milyoneri, servetlerini yurt dışına aktardı.
AfrAsia Bankası tarafından hazırlanan Küresel Varlık Göçü İncelemesi raporuna göre, bu varlıkların çoğu Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşındı.
Aynı rapora göre, İstanbul varlık göçü yaşanan ülkeler sıralamasında yedinci sıraya yükselmiş durumda.
Rapordaki şu ifadelere de New York Times'ın haberinde yer veriliyor: "Eğer tarihte, ülkelerin yaşadığı önemli yıkımlara bakılırsa, bu yıkımların öncesinde varlıklı insanların o ülkeden göç ettiği görülür"
Gazete varlık göçüne örnek olarak da Yıldız Holding'i örnek gösterdi.
Haberde, Murat Ülker'in başınada olduğu holdingin, özellikle sosyal medyada Gülen hareketi ile ilişkilendirilmesi sonrası sert eleştirilerin odağı olduğu hatırlatıldı.
New York Times'ın haberi şu şekilde devam etti:
"Bu olaydan kısa süre sonra Yıldız Holding, 7 milyar dolar civarındaki borçlarını yapılandırdı ve elindeki Ülker hisselerini, holdingin Londra merkezli şirketine sattı. Yapılan aslında ailenin, elinde bulundurduğu Ülker markasına ait çoğunluk hisselerini, Türk mahkemelerinin ulaşamayacağı bir yere taşımasıydı"
Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paralarını yurt dışına çıkaran varlıklı işadamları için "hain" tanımını kullandığı da hatırlatıldı.
Gazeteye konuşan İstanbul merkezli bir hukuk firmasının sahibi olan Mehmet Gün, "Özellikle darbe girişimi sonrası miyarlarca dolar Türkiye'yi terk etti. İnsanlar kendilerini tehdit altında hissediyor" dedi.
Yine haberde sözlerine yer verilen isimlerden KONDA araştırma şirketinin Genel Müdürü Bekir Ağırdır, varlık ve yetenek göçünün nedeni için, "Erdoğan'ın toplumu değiştirme çabasının sonucudur" değerlendirmesini yaptı.
New York Times'ın haberinde, Türkiye'den İngiltere'ye girişimci göçüne ilişkin de röportaj ve veriler yer aldı. Yine darbe girişimi sonrası politik sığınma taleplerindeki artışa ilişkin verilere de yer verildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42 oranında artışla, 253 bin 640 kişi Türkiye'den göç etti.
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