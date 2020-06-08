New York Times gazetesinin Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'ın ülke genelindeki ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolara müdahale için Amerikan ordusunun çağrılması yönündeki tartışmalı makalesini yayımlayan sayfa editörü James Bennet, tepkiler üzerine istifa etti.
Gazete, 2016 yılından beri sayfa editörlüğü yapan Bennet'in istifa ettiğini duyurdu.
Bennet, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolara karşı ordudun devreye sokulmasını savunan Arkansas Senatörü Cumhuriyetçi Cotton'ın makalesini gazetenin köşe yazıları bölümünde yayımlamıştı.
New York Times'ta çalışan çok sayıda gazeteci de ordunun protestoculara karşı kullanılmasını savunan tartışmalı makalenin yayımlanmasına tepki göstermişti.
Bennet ve gazete önce farklı görüşlere yer verilmesi gerektiğini savunurken, daha sonra New York Times, ''editoryal süreçte acele edildiği ve standartların karşılanmadığı'' açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump ise sık sık ''yalan haber'' yapmakla eleştirdiği New York Times'in sayfa editörünün istifasına ilişkin Twitter hesabından, ''New York Times editörü işten ayrıldı. Senatör Tom Cotton'ın kaleme aldığı harika makale yüzünden istifa ettiği doğru. Şeffaflık! Arkansas eyaleti, Tom ile gurur duyuyor. New York Times ise yalan haber yapıyor.'' paylaşımında bulundu.
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