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Amerikan New York Times gazetesi, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokratların adaylığı için Elizabeth Warren ve Amy Klobuchar'ı destekleyeceğini açıkladı.

Gazete, desteklemek için partinin ilerici ve ılımlı kanatlarının en etkili adaylarını seçtiklerini belirtti.

Gazetenin açıklamasında bir diğer güçlü aday Joe Biden'a da yer verilirken, Biden'ın tecrübesinin önemli olduğu ancak yaşının artık 77'ye geldiği ifade edildi.

Daha önceki seçimlerde New York Times, genellikle parti içerisindeki en popüler adayı desteklemişti. Gazete 2016'da Hillary Clinton'ı, 2008'de Barack Obama'yı, 2004'te John Kerry'i ve 2000'de Al Gore'u desteklemişti.