New York Times: Chobani yoğurtları 'adil ticaret'e başlayacak

04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
New York Times (NYT) gazetesi 2005 yılında kurduğu Chobani markasıyla "ABD'nin yoğurt kralı" olarak anılan Hamdi Ulukaya'nın, ürünlerinde kullandığı sütü, çalışanlarına ve ineklere "insani ve etik muamele eden" çiftliklerden almak üzere çalışma başlattığını yazıyor.
Gazetenin haberine göre, Fair Trade USA adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla ortak çalışmaya başlayan Chobani, bu kuruluşun güvenlik incelemesinden geçen çiftliklere ufak primler vererek sütü buralardan alacak ve ürünlerinin üzerine sütün "adil ticaret ağındaki" bu çiftliklerden sağlandığını belirten ibareler koyacak.
Fair Trade USA, periyodik olarak çiftlikleri inceleyerek hayvanlara, çalışanlara ve çevreye duyarlı üretim yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor.
New York Times, Chobani'nin bu "adil ticaret" girişiminin - muhtemelen bir pazarlama yöntemi olsa da - rekabetin giderek arttığı yoğurt piyasasında başı çekmeye devam etmesine yardımcı olabileceği yorumunu yapıyor.
Haberde Chobani'nin, ödenecek primlerin, giderek düşen süt fiyatları karşısında çiftçilere destek olup, endüstrinin "iyi üretime" teşvik edilmesine yardımcı olacağını açıkladığı belirtiliyor.
Chobani "adil üretim" yapan çiftliklere verilecek net primi açıklamadı ancak şirket sözcüsü piyasa fiyatının yüzde 2 ila 4'ü üzerinde ödeme yapabileceklerini söyledi.
Ulukaya bu maliyet artışını tüketiciye yansıtmayı planlamadıklarını açıkladı.
1972 İliç, Erzincan doğumlu Hamdi Ulukaya, ABD'nin en çok satılan süzme yoğurt markası Chobani'nin sahibi, kurucusu, yönetim kurulu başkanı ve CEO'su.
Eğitiminin ilk yıllarını Erzincan'da geçiren Ulukaya, Ankara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi eğitimi aldıktan sonra 1994'te İngilizce öğrenmek için ABD'ye gitti.
2002'de babasının tavsiyesiyle küçük bir beyaz peynir fabrikası kuran Ulukaya, asıl başarısını 2005 yılında, New York eyaletinin kuzeyinde, kapatılmış olan büyük bir yoğurt fabrikasını satın alarak yakaladı.
Chobani, beş yıldan kısa sürede yıllık satışlarını sıfırdan 1 milyar doların üzerine çıkararak 2011'de ABD'nin lider yoğurt markası oldu.
Ulukaya 2013 yılında, uluslararası denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young tarafından "Dünyada Yılın Girişimcisi" seçildi.
Ulukaya, 2016 yılında şirketin kârının yüzde 10'unu çalışanlarına dağıtacağını açıklamasıyla da gündeme gelmişti.
Hamdi Ulukaya 1,6 milyar dolarlık servetiyle, Forbes'un hazırladığı milyarderler listesinde 2019 yılında Türkiye'den yer alan 25 kişiden biri.
Ulukaya'nın Chobani markasını kurma sürecini ve başarısının sırlarını anlattığı, Mayıs ayında yayınlanan "Anti-CEO Kitabı" başlıklı TED konuşması da büyük ilgi çekti.
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