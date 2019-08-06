New York Times: Beyaz ırkçı terör görmezden geliniyor

06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
New York Times gazetesi, ABD'de geçen hafta sonu Teksas ve Ohio eyaletlerinde gerçekleştirilen kitlesel silahlı saldırıların failleri Müslüman olsaydı Amerikan hükümeti ve uluslararası müttefiklerinin hiç gecikmeden seferber olacağını ancak ülkedeki "beyaz ırkçı terör probleminin" görmezden gelindiğini yazdı.
Gazetede "beyaz ırkçı" saldırılara faillerinin Müslüman olduğu belirtilen saldırılar kadar tepki verilmediğine dikkati çekilen bir başyazı kaleme alındı. Başyazıda, "Saldırı eğer İslam adı altında yapılsaydı yönetim tüm gücüyle teröristlerin silah, para ve ideolojilerini yayacağı platformlara erişimini engellemeye çalışır, destekçilerine yaptırımlar uygular, teröristlere yardım ve yataklık yapanlar hakkında soruşturma açardı. Tahmin edilebileceği gibi, Müslümanlar aşırılık yanlılarına karşı daha sert tavır almamakla suçlanır, yabancı ülkeler yeteri kadar yardım etmediği için yaptırımlarla karşılaşır ya da siyasiler Müslümanların ABD'ye girmelerinin yasaklanması çağrısı yapardı." ifadelerine yer verildi.
"SALDIRILAR 'İÇ TERÖR' OLSA DA İDEOLOJİ KÜRESEL"
Beyaz ırkçı terör saldırıları "iç terör" olsa da ideolojinin küresel olduğuna işaret edilen başyazıda, El Paso saldırganının manifestosunda Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye terör saldırısı düzenleyen saldırgandan esinlendiğini yazdığı belirtildi.
Beyaz ırkçı saldırıların en az üçte birinin benzer saldırılardan esinlenilerek düzenlendiği aktarılan başyazıda, "Beyazların üstünlüğü, uluslararası şiddet içeren bir ideoloji ve destekçileri, online platformlarda fikirlerini yaymak, saldırılar planlamak ve terör eylemlerini teşvik etmek için toplanıyor." denildi.
"BEYAZ IRKÇILIK TRUMP DÖNEMİNDE YENİ BİR BOYUT KAZANDI"
Beyaz ırkçılığının kökleri öncelere dayansa da Trump yönetimi döneminde yeni bir boyut kazandığı ve meşrulaştığı dile getirilen başyazıda, Trump yanlısı Fox News kanalında da "göçmenlerin giderek Amerikalıların yerini aldığı" ve "Amerika'yı işgal ettiği" yönünde tartışmalara yer verildiği vurgulandı.
ABD Federal Soruşturma Bürosuna göre (FBI) 2001 yılından beri iç terör ya da ırkçı saldırılarda ölenlerin sayısının faillerinin Müslüman olduğu belirtilen saldırılardan çok daha fazla olduğu ancak FBI'ın kaynaklarının çoğunu uluslararası terörle mücadeleye aktardığı bildirildi.
Başyazıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıları gönülsüzce kınadığı, muhafazakar siyasilerin ve dini liderlerin beyaz ırkçılığın kınanması için daha fazla çaba göstermesi, bankaların bu grupların finanse edilmesine engel olması, teknoloji firmalarının ise DEAŞ propagandası yapılan sosyal medya platformlarını kapattığı gibi "beyazların üstünlüğü" propagandası yapılan mecraları da kapatması gerektiği kaydedildi.
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