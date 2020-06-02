New York'taki yağmalama olayları

AA

Öğle saatlerinde barışçıl şekilde başlayan gösterilerde akşam saatlerinde tansiyon yükseldi. Farklı noktalarda karşı karşıya geldikleri göstericilere polis yoğun şekilde göz yaşartıcı gazla müdahale etti.Sokağa çıkma yasağının yaklaştığı anlarda ise Manhattan'daki birçok dükkanda yağmalama olaylarının yaşandığı anlar kameralara yansıdı.Herald Meydanı'nda bulunan Macy's ile Bergdorf Goodman gibi bazı mağazaların, yağmacıların hedefi olduğu belirtildi.Olaylarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Bill de Blasio, bu geceki yasağın pek işe yaramadığını, kentte salı gecesi de sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ancak yasağın 20.00'de başlayacağını bildirdi.