New York'ta Türk ezgileri

Stanford Jazz Akademisi'ne kabul edilen sayılı müzisyenlerden biri olan Esra Zeynep Yücel, New York'ta bulunan Metropolitan Müzesi'nin Türk - İslam Eserleri Organizasyonu'nun davetinde sahne aldı. Türk ezgilerinden oluşan repertuvarını kendine özgü caz yorumuyla seslendiren Yücel'e sahnede, dünyaca ünlü Türk saksafon sanatçısı İlhan Erşahin ve gitarist Emre Yılmaz eşlik etti. Bu özel gecede sahne alan Esra Zeynep Yücel, New York'ta bir araya gelen sanat dünyasının seçkin isimlerini Türk ezgileriyle buluşturdu.