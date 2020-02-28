28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
New York'ta plastik poşet yasağı 1 Mart’ta yürürlükte
- New York Valisi Andrew Cuomo'nun geçen yıl imzaladığı yasa pazar günü itibarıyla uygulanmaya başlanacak - Eyalet sınırları içinde kağıt poşet kullanmak isteyenler ek olarak 5 cent ödeyecek
NEW New York'ta tek kullanımlık plastik poşetleri yasaklayan yeni eyalet yasası pazar günü yürürlüğe giriyor.
New York Valisi Andrew Cuomo tarafından geçen yıl kabul edilen yasayla, eyalette çoğu mağazada plastik poşetlerin kullanımı yasaklanmış ve kağıt poşet isteyenlerden de 5 cent vergi alınması kararlaştırılmıştı.
Yasanın 1 Mart Pazar gününden itibaren uygulanacağına ilişkin duyurular, New York’un metro istasyonları başta olmak üzere çeşitli yerlerindeki panolarda yer alıyor.
Uygulama ile eyaletteki plastik çöplerin azaltılması ve vahşi yaşamın korunmaya yardımcı olunması amaçlanıyor. Eyalet Çevre Koruma Dairesine göre, eyalette yılda 23 milyardan fazla plastik torba kullanılıyor.
Yasak, eyaletteki tüm süpermarketler, bakkallar ve perakendeciler için geçerli olacak. Kasap benzeri pişmemiş et satan iş yerleri, toptan ürün satışları, restoran siparişleri ve reçeteli ilaç satışlarında ise bu yasak uygulanmayacak.
Müşteriler tek kullanımlık plastik poşet yerine market ve mağazalardan yeniden kullanılabilir çantalar satın alabilecek. Kağıt poşet kullanmak isteyenler ise New York sınırları içinde ilave olarak 5 cent ödemek durumunda kalacak. Bu miktarın 2 centi yerel yönetime vergi olarak gidecek, kalan 3 cent ise eyaletin çevre koruma fonuna aktarılacak.
ABD’de federal düzeyde plastik poşetle ilgili bir yasak söz konusu olmasa da birçok eyalette poşet kullanımı kısıtlamaları farklı şekillerde uygulanıyor.
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