New York'ta metroda tecavüz girişimi

Tecavüzün yaşandığı ülkeler arasında üst sıralarda yer alan ABD'de bir olay daha kayda geçti. New York kentinin Manhattan bölgesinde bir metroda geçtiğimiz cumartesi günü yerel saatle 11.00 sıralarında bir kişi, metroya binmeyi bekleyen bir kadına tecavüz girişiminde bulundu.
Kadına saldıran adama istasyonda bulunan diğer yolcular müdahale etti. O anlar olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Zanlı ise kısa süre sonra kaçarak kayıplara karıştı.
YÜZ TANIMA SİSTEMİ İLE YAKALANDI
Tecavüz girişiminde bulunan zanlının kimliği Jose Reyes olarak açıklanırken, New York polis şefi Rodney Harrison yaptığı açıklamada zanlının yüz tanıma programı sayesinde 23. bölgede yakalanarak tutuklandığını duyurdu. Harrison, zanlının kadını çevredekilerin bağırması ve müdahalesi ile bırakarak kaçtığını ifade etti.
31 yaşındaki Reyes'in kısa sürede yakalandığını aktaran polis şefi Harrison, olay yerinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerin zanlının bulunmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.
NEW YORK SUÇ MERKEZİ HALİNE GELDİ
New York kent genelinde de bir suç dalgası yaşanıyor. Yetkililer, şehirdeki suç artışını yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına, işsizliğe, sivil huzursuzluğa ve protestolara bağlıyor.
Polis verilerine göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 23 Ağustos'ta sona eren dört haftalık dönemde silahlı saldırıda ölenlerin sayısında yüzde 162, silahlı saldırıların sayısında ise yüzde 166 artış yaşandı.Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen cinayet sayısı ise 32 olurken, cinayet suçunda yüzde 50 artış olduğu görüldü.
New York'ta 1 Ocak-23 Ağustos arasında toplam 280 cinayet kaydedildi. 2019'un aynı döneminde 208 cinayet olayı kayda geçerken, yüzde 35 oranında artış olduğu açıklandı. Temmuz ayında işlenen cinayetlerin ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 58.8 arttığı ifade edildi. Saldırılar ise yüzde 177 oranında artış gösterdi.
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