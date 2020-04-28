28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla enfekte olup hastaneye başvuranların sayısında yüzde 70'ten fazla düşüş kaydedildiğini bildirdi.
Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, salgının azalmaya başladığı New York'ta, hastaneye başvuruların sayısının düştüğünü belirtti.
Bir ay öncesine kadar hastanelere günde 3 binden fazla kişinin kabul edildiğini aktaran Cuomo, dün bu rakamın binin altına gerilediğini ifade etti.
Cuomo, New York'ta Kovid-19 ölümlerinde de yüzde 50'den fazla düşüş olduğunu söyleyerek, son 24 saatte 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
''ÇİN, 'SALGIN KONTROL ALTINDA, ENDİŞELENMEYİN' DEDİĞİNDE KAYGI DUYMALIYDIK"
HBO'da yayımlanan mülakatında ise Cuomo, ''Çin, 'ocak ayında salgın kontrol altında, endişelenmeyin' dediğinde kaygı duymalıydık.'' değerlendirmesinde bulundu.
Cuomo, ''Herkes neredeydi? Belki ABD, Dünya Sağlık Örgütünün uyarmasını, Dünya Sağlık Örgütü ise Ulusal Sağlık Enstitülerinin uyarmasını bekliyordu. Ya da birileri BM'yi bekliyordu ama keşke biri alarm zillerini çalsaydı, ben de keşke aralık ve ocak ayında uyarıda bulunabilseydim.'' diye konuştu.
ABD'de salgının merkezi haline gelen New York'ta 17 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı da 300 bine yaklaştı.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 994 bin 625 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 56 bin 749 kişi hayatını kaybetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!