New York Valisi Andrew Cuomo, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının arttığı eyaletlerden gelip iletişim bilgilerini bildirmeyen ziyaretçilere 2 bin dolar ceza kesileceğini açıkladı.
Cuomo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu eyaletlerden gelenler, New York'a ulaşır ulaşmaz iletişim bilgilerini bildirmek zorunda, bildirmeyenler 2 bin dolar ceza alacak." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'a da sert eleştiriler yönelten Cuomo, "Başkan Trump bilime saldırıyor, gerçeği inkar ederek kamu sağlığını tehlikeye atıyor." yorumunu yaptı.
Cuomo, Trump'ın okulların açılması yönündeki açıklamalarına ilişkin de New York'ta okulların bilimsel veriler doğrultusunda 4. fazda, enfeksiyon oranının yüzde 5'in altına düştüğü dönemde açılacağını kaydetti.
New York'ta günlük vaka sayıları binin altına gerilerken, dün günlük 15 bin vakayla rekor kıran Florida ve 39 eyalette salgın giderek büyüyor.
Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de şimdiye kadar 3 milyon 440 binden fazla kişi virüsten etkilenirken, 137 binin üzerinde kişi de hayatını kaybetti.
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