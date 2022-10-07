ABD'nin New York eyaletinde kaçak göçmenlerin sayısındaki hızlı artış nedeniyle olağanüstü hal kararı alındı. New York Belediye Başkanı Eric Adams, basın toplantısında, "yasa dışı göçmen akınıyla baş edebilmek için" şehirde mevcut arazi kullanım şartlarını askıya aldıklarını ve olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANI KIZGIN Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar'ın aktardığın göre Adams, "kızgın" olduğunu belirttiği konuşmasında, Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi valileri hedef alarak, "New York'un merhametinin başkaları tarafından sömürüldüğünü ve insani krizin Amerikan siyasi dinamikleri tarafından hızlandırıldığını" ifade etti. Ocak ayında göreve başlayan Demokrat Başkan Adams, şehrin Manhattan'ın hemen dışındaki Doğu Nehri'ndeki Randalls Adası'nda bir çadır kabul merkezi inşa etme planları olduğunu ve yeni gelen kaçak göçmenleri bir gemide barındırmak için yolcu gemisi şirketleriyle de görüştüklerini açıkladı.

"HABER VERİLMEDEN GETİRİP BIRAKILDILAR" Belediye Başkanı, New York'ta geçici kiralanan 42 otelin dışında, barınaklarda kalan insan sayısının 61 bine ulaştığını, bunlardan 20 bininin çocuklardan oluştuğunu ve son dönemde 17 binden fazla kaçak göçmenin haber verilmeden şehre otobüslerle getirilip bırakıldığını söyledi. Adams, 5 bin çocuğun okullara kaydettirildiğini belirtti. Göçmen akınının altından kalkılamayacak bir yük getirdiğini ve mali yılın sonunda bu insanların, barınma, sağlık, gıda benzeri giderler için bir milyar dolar harcanmış olacağını belirten Adams, kiliseler ve sivil toplum kuruluşlarına bu yükün paylaşımı için yardım çağrısında bulundu. New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar, son birkaç aydır sınır bölgelerinden gönderilen kaçak göçmenlerle tamamen dolmuş, bazı sığınmacılar boş oteller ve kamplara yerleştirilmişti. Adams, daha önce sığınmacılar için 23 acil durum barınağı açtığını ve bunlara 38 adet daha eklenmesini düşündüğünü bildirmişti. ABD'ye giren kaçak göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor. Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle kaçak göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.

İSTANBUL'DA 8 İLÇE İKAMETE KAPATILMIŞTI Anadolu Ajansı'nın haberine göre ise İstanbul'da ise geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu ilçelerinin yabancılar için ikamet izinlerine kapatıldığı açıklanmıştı. Haberde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karara ilişkin "Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu, İstanbul'da geçici korumaya zaten kapalıydı, tüm ikamet izinlerine kapandı. Yani artık bu ilçelerde yeni bir yabancı kaydı yapılmayacak. İstisnası ne? Öğrenciyse, o ilçedeyse üniversitesi, orayı kazanmışsa olabilir veya yatırımcı olarak ev almışsa bu olabilir. Onun dışında bir de hastalık meselesi var. Yani aile bütünlüğü açısından sağlık meselesi. Onun dışında Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu yabancı oturumuna kapatılmıştır. Burada iki ilçemiz de önceden vardı, Esenyurt ve Fatih. Böylece Esenyurt ve Fatih'le beraber 10 ilçe bundan sonra gelebilecek yabancı oturumuna, ikamete kapalıdır" dediği belirtilmişti. * Haberin görseli Anadolu Ajansı ve Associated Press'ten servis edilmiştir.