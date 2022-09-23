AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından çok dilli hazırlanan "Türkiye" kitabının tanıtımı, ABDnin New York eyaletinde Birleşmiş Milletler (BM) açılış haftası çerçevesinde yapıldı. New York Türk evinin girişine kurulan tanıtım standında hafta boyunca sergilenen ve Türkiye’ye ait birbirinden güzel görsellerle zenginleştirilen ansiklopedi niteliğindeki kitap, binada gerçekleştirilen program ve etkinliklere davetli olarak katılan uluslararası birçok siyasetçi ve diplomat başta olmak üzere seçkin konuklara hediye edildi.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından çok dilli hazırlanan "Türkiye" kitabının tanıtımı, ABDnin New York eyaletinde Birleşmiş Milletler (BM) açılış haftası çerçevesinde yapıldı.







New York Türk evinin girişine kurulan tanıtım standında hafta boyunca sergilenen ve Türkiye’ye ait birbirinden güzel görsellerle zenginleştirilen ansiklopedi niteliğindeki kitap, binada gerçekleştirilen program ve etkinliklere davetli olarak katılan uluslararası birçok siyasetçi ve diplomat başta olmak üzere seçkin konuklara hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı da konuklara takdim edildi.