New York'ta 'gizemli mavi ışık' sosyal medyanın gündeminde

New York'ta Perşembe akşamı bir elektrik dağıtım tesisindeki patlama sonucu oluşan mavi ışık sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.

New York polisi, kullanıcıların başta sebebini anlamadığı mavi ışıkla ilgili Twitter hesabından yaptığı duyuruda patlamanın trafodan kaynaklandığını, yaralı olmadığını, yangın çıkmadığını ve 'dünya dışı varlıkların faaliyeti olmadığını' söyledi.

https://twitter.com/FiettaD/status/1078487944674066432

https://twitter.com/EricKlinenberg/status/1078474572834504704

Twitter'da mavi ışıkların 'uzaylılar' olduğu esprileri yapılıyordu.

https://twitter.com/NYPDnews/status/1078503090351935488

Daniel Fietta adılı kullanıcı "Empire State binasına uzaylılar mı saldırıyor yoksa Queens'te trafo yangını mı?" diye sordu.

https://twitter.com/FiettaD/status/1078487944674066432

Diane N. Sevenay isimli Twitter kullanıcısı da ışıkların 'hayaletlere işaret ettiği' şakasını yaparak hesabından "Biri Hayalet Avcılarını (Ghostbusters) arasın" yazdı.

https://twitter.com/Diane_7A/status/1078479993355800576

New York Belediye Başkanı sözcüsü Eric Philips de "Uzaylılar değil, Queens'te trafo patlaması" açıklaması yaptı.

https://twitter.com/EricFPhillips/status/1078482431693475840