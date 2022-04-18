New York'ta dolunay

ABD'nin başkenti New York'ta akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, New York Yaşam binasıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

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