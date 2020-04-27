27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, mayıs ayında New York'ta bazı sokakların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.
Blasio, günlük basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayaların arasındaki sosyal mesafeyi korumak amacıyla gelecek ay kentte toplam 64 kilometre uzunluğundaki bazı sokakların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.
Hangi sokakların trafiğe kapatılacağını polisin ve toplum liderlerinin belirleyeceğini kaydeden Blasio, genellikle kalabalık olan parklara yakın sokakların trafiğe kapatılacağını, yaya ve bisiklet yollarının da genişletileceğini söyledi.
Blasio, yaklaşan yaz mevsiminin virüse karşı alınan tedbirleri daha zorlu hale getireceğine dikkati çekerek, "Bu yüzden insanların nereye gidebileceği konusu, onlara sosyal olarak birbirinden uzak kalma fırsatını vermekle ilgili." dedi.
Yayalara açık sokaklarda hedeflenen toplam uzunluğun yaklaşık 160 kilometre olduğunu belirten şehir yetkilileri, Kovid-19 nedeniyle yazın havuzların ve sahillerin açılacağı yönünde şimdilik planlarının bulunmadığını dile getirdi.
ABD'de salgının en fazla vurduğu eyalet olan New York'ta John Hopkins Üniversitesinin güncel kayıtlarına göre 291 bin 996 Kovid-19 vakası ve 22 bin 365 can kaybı bulunuyor.
NEW YORK VALİSİ CUOMO'DA AÇIKLAMA YAPTI
New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan bazı iş yerlerinin 15 Mayıs'tan itibaren aşamalı olarak açılmaya başlayabileceğini söyledi.
Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York kenti dışındaki imalat ve inşaat sektörleri için getirilen kısıtlamaların 15 Mayıs'tan itibaren kaldırılabileceğini ifade etti.
New York'ta koronavirüs vaka ve ölümlerinin azalmaya başladığını belirten Cuomo, eyaletin kuzeyinde salgının yayılmasının ''düşük risk'' grubunda olduğu iş yerlerinin açılmaya başlayabileceğini ancak 15 Mayıs'ta sona erecek ''evde kal'' talimatının ise yeniden uzatılabileceğini kaydetti.
Son 24 saatte ise 337 kişinin virüs yüzünden hayatını kaybettiği bilgisin paylaşan Cuomo, sayının hala yüksek olduğunu ancak nisan ayında kaydedilen en düşük rakam olduğunu belirtti.
Yaklaşık 17 bin kişinin Kovid-19 yüzünden hayatını kaybettiği New York'ta, vaka sayısı 280 bini geçti.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 967 bin 585 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 55 bin 118 kişi hayatını kaybetti.
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