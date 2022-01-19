New York'ta apartmanda patlama: Ölü ve yaralılar var

New York'ta apartmanda patlama: Ölü ve yaralılar var

İHA

ABD'de New York'a bağlı Bronx bölgesindeki bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken daire alevlere teslim oldu.

New York İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre 77 yaşındaki bir kadın olayda hayatını kaybetti, 5'i polis memuru olmak üzere 9 kişi yaralandı.

DOĞALGAZ KAÇAĞI ŞÜPHESİ

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlamanın ardından alev alev yanan dairede çökme meydana geldi. İHA'nın haberine göre; yetkililer patlamanın doğalgaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.