New York'ta Anadolu medeniyetlerini anlatan ortak sergi Amerikalı sanatseverlerle buluştu

Sanatın merkezi kabul edilen Manhattan Adası'ndaki Blue Galery'de seramik sanatçısı Pınar Güzelgün Hangün ve ressam Nalan Kumlalı Atahan'ın ortak açtığı "Güneşin İzinde" sergisi, ABD'li sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Aynı zamanda sanat danışmanlığı da yapan Atahan, özellikle Hititlerin tanrı ve tanrıça figürlerini işlediklerini söylediği sergiyle ilgili "Anadolu benim için 'kadın' demek. Çalışmalarımda kadının doğurganlığı, bereketi ve diğer insanlara verdiği ilhama odaklandım." dedi.
Sergideki eserlerinde özellikle "barış kraliçesi" olarak da anılan Puduhepa'yı öne çıkardığını anlatan Atahan, onun Hitit Kralı III. Hattuşili'nin karısı olarak dünyanın ilk yazılı barış antlaşmasına mühür bastığını ve tarihteki en etkili kadınlardan olduğunu vurguladı.
- "Tarihin güneşli geçididir Anadolu"
Seramik sanatçısı Pınar Güzelgün Hangün ise "Sergide, Hititler ve Selçukluların da sembolü olan güneşi metafor olarak kullanmak istedik. Çünkü Anadolu medeniyetlerinin çoğunda güneş motifinin sıkça yer aldığını biliyoruz. Tarihin güneşli geçididir Anadolu." ifadelerini kullandı.
Sakarya Üniversitesinde öğretim üyesi olarak aynı alanda akademik çalışmalarına da devam ettiğini belirten Hangün, "Güneş, her zaman Anadolu’da şekil değiştirerek tarihin her katmanında yer almış, bir sonraki nesli aydınlatmıştır." diye konuştu.
Anadolu'nun doğu ile batı arasında doğal bir medeniyet köprüsü olduğunu söyleyen Hangün, "Bu köprüden geçen herkes ondan ışıltısını alır." ifadesini kullandı.
Sanatçılar, Anadolu coğrafyasında gün yüzüne çıkarılan ve insanlık tarihinin başlangıcını çok daha eskilere çeken Göbeklitepe'nin, ABD'deki sanatsever ve entelektüel camianın Türkiye'ye ve o topraklardaki antik medeniyetlere olan ilgisinin artırdığına dikkat çekti.
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